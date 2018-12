Sergio Guizé e Bianca Bin usam aliança e podem ter se casado em segredo

Os rumores sobre a relação entre Bianca Bin e Sergio Guizé aumentam a cada postagem “misteriosa” que a atriz faz em suas redes sociais. Agora, em seu Insta Stories, a artista postou uma foto da aliança na mão do ator, deixando mais clara a relação entre os dois. Segundo o jornal Extra, o matrimônio do casal foi feito em segredo, por mais que a assessoria negue. E como já estão juntos há um tempo, ainda de acordo com a publicação, os dois estão planejando ter o primeiro filho. Mesmo assim, ao TV Fama, a atriz negou a possibilidade de engravidar, dizendo: “De jeito nenhum. No momento não”. Leia mais: Após boatos, Bianca Bin e Sérgio Guizé assumem namoro. Veja 1ª foto Ambos foram vistos de aliança durante o cruzeiro de Wesley Safadão, e Bianca postou a foto da joia no final de semana.

Bianca, 28, que aderiu recentemente ao corte “joãozinho”, e Sergio, 38, que participou do programa Popstar, da TV Globo, começaram o relacionamento quando faziam a novela “Do Outro Lado do Paraíso“, também da Globo. Após o fim das gravações, foram juntos morar no interior, “mais perto da família”, segundo a atriz.