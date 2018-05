Após boatos, Bianca Bin e Sérgio Guizé assumem namoro. Veja 1ª foto

A atriz Bianca Bin, 27 anos, e o ator Sérgio Guinzé, 38 anos, usaram as redes sociais para assumirem o namoro entre os dois, após rumores de que ambos estariam juntos desde o início das filmagens de O Outro Lado do Paraíso.

No último sábado (26), Bianca compartilhou a primeira foto do casal, no qual ela e Sérgio aparecem trocando beijos apaixonados.

Bianca e Sérgio estão de férias em Portugal. Os dois viajaram para a Europa após encerrarem as gravações da antiga novela as 21h.

Esta é a primeira imagem dos antigos protagonistas do horário nobre da Rede Globo enquanto namorados. No Carnaval, ambos apareceram curtindo o feriado juntos, mas não chegaram a assumir o romance.

