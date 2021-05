O belíssimo vestido de noiva da Sasha e os detalhes de seu casamento

Depois da cerimônia no civil, realizada no dia 14 de maio, Sasha Meneghel e o marido João Figueiredo, cantor gostel, celebraram o casamento neste sábado (22), em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro.

O casal recebeu familiares e amigos próximos na casa da apresentadora do Xuxa. Por conta da pandemia, eles explicaram aos fãs que a festa não poderia ser do jeito que sempre sonharam.

“Muito carinho, homenagens, muito obrigado por isso. A gente entende que, infelizmente, não é o momento de fazermos festa, por tudo que o Brasil e o mundo têm enfrentado, muitas mortes, covid, enfim. Então, nem a festa que a gente queria e nem a festa que vocês esperavam que a gente teria vamos conseguir fazer agora”, disse o cantor ao lado de Sasha.

A modelo também agradeceu pelo carinho que vem recebendo do público. “A gente está passando aqui só para agradecer tanto amor, tanto carinho, tantas mensagens lindas que a gente tem recebido nessas últimas semanas”, comentou.

Mesmo sem uma lista farta de convidados e outras pompas de casamentos de celebridades, a modelo fez questão de usar um vestido deslumbrante para a ocasião. Segundo a Vogue, a peça foi desenhada por Sasha, que é formada pela Parsons, uma das principais faculdades de moda de Nova York.

Sem alças e com a cintura marcada, o vestido segue um estilo romântico graças ao bordado em formato de folhagem aplicado em um tecido transparente e delicado. Na parte inferior, a modelagem é ampla e esvoaçante. A peça ainda conta com uma cauda.

Veganos, o cantor João Figueiredo fez questão de compartilhar também o menu da festa. “Tudo vegano para a nossa família, ai que alegria”, contou no Instagram.

Veja registros do casamento, que foram publicados pelo tio de Sasha e irmão da Xuxa, o Blad Meneghel, Luma Antunes, amiga da noiva, e pelo próprio casal: