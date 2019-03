Mudança radical: Nanda Costa surpreende fãs com novo visual

View this post on Instagram

Eu já achava a Lan Lanh muito Phoda! A Lan percussionista, namorada, mulher, filha, amiga, tia, cozinheira, diretora musical, mas ontem ela me deixou ainda mais babona. Ontem eu conheci a Lan idealizadora, produtora, curadora. Ontem eu conheci a mulher da “A arte é mulher” que explodiu no palco do @ccbbrj. Fico emocionada quando vejo fila no teatro, ainda mais quando essa fila é pra prestigiar quem eu amo, aí a emoção é dobrada. COMPARTILHAR é a palavra de ordem, e Lan é craque nisso. Lan espalha alegria por onde passa, e toda tristeza é espantada com sua doçura, leveza e batucada. Ontem tinha tanta mulher Phoda junto. Eu sorri, chorei, me arrepiei e aprendi. Aprendi tanto em um só noite, com cada mulher que passou naquele palco. Teve @numaciro, maravilhosa, psicanalista, cantora, curadora e idealizadora junto com Lan. Teve @jussarasilveira22 com sua voz do coração, @ireneegler num violão sensível, @mairaff quebrando nos teclados e rasgando no vocal, teve Célia Peixoto, minha sogra fantástica que além de trazer da Bahia uma árvore de livros, música e conhecimento, de 5 metros de altura que ela mesmo produziu para o cenário, aliás Célinha além do cenário, arrasou no cajón, nas palavras, no carinho e amor de sempre! Teve a tigresa @ana_canas com sua voz divina e profana. Teve luz da @danisanchez1, direção da gênia @cristinamourareal. Teve projeção da @vjlepantoja, som da @danielacpastore, teve @silviaramos8135 falando bonito, teve tanta coisa boa. Teve libras minha gente, teve libras durante todo o espetáculo. A Lan, tem duas primas surdas e como é importante essa representatividade. Eu, que já tinha pedido ela em casamento algumas vezes, resolvi pedir de novo em libras, e com a ajuda da @juliete_expressom, fiz, e Lan não só entendeu de cara como aceitou o pedido🙏🏽 amém! 🤟🏼❤ Juntas somos mais fortes (É verdade esse bilete😉). Um agradecimento especial a @gisellachinelli por sempre, @luisadecastrojm, a @reduarte1 e a @marromglaceassessoria por ter chegado nessa potência e ter agregado tanto. Dia 10 de abril tem mais "A Arte é Mulher", e agora que teve o pedido em libras, vai ter casamento, neh Lan?