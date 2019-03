Evaristo Costa se irrita e diz que Sônia Abrão espalha ‘fake news’

Evaristo Costa aproveitou o anúncio do fim do contrato de Sonia Abrão para alfinetá-la. “A apresentadora Sonia Abrão não renova seu contrato com a Rede TV. Ufa, acabaram as fake news”, publicou o jornalista em seu Twitter na tarde de quarta-feira (20).

O comentário é uma resposta irônica ao boato que ele e sua esposa, Amália Stringhini, teriam se separado. A história, negada pelo jornalista, foi divulgada por Sonia em seu programa “A Tarde é Sua”.

O repórter Felipeh Campos, que também participa do programa, tentou justificar o que havia acontecido. “Eu não disse que você estava separado, eu disse que: segundo a internet comentando, VOCÊ não estaria mais casado”.

Ao que Evaristo replicou: “Agradeço o carinho que vocês têm comigo, mas quando precisarem de alguma informação correta sobre mim, falem diretamente comigo. Estamos muito bem casados, obrigado. Não tirem suas próprias conclusões. Não pulverizem ‘fake news’. Atrapalha a vida dos envolvidos”.

O ex-âncora do Jornal Hoje não é o único a se desentender com a equipe de Sonia Abrão recentemente. Bruno Gagliasso decidiu entrar com um processo contra o programa, após este anunciar que a Globo avaliava a possibilidade de romper o contrato do ator por mau comportamento. Na verdade, Bruno havia se afastado das gravações de “O Sétimo Guardião” por causa de uma cirurgia de retirada de cálculos nos rins.

Contatada pelo UOL, Sonia garantiu que a desavença com Evaristo não passa de “uma brincadeira e que os dois são amigos”. A RedeTV! preferiu não se pronunciar.

💣 A apresentadora @SoniaAbrao não renova seu contrato com a Rede TV. Ufa, acabaram as fakenews 🤣😂🤣😂 pic.twitter.com/0nDY9VtSVG — Evaristo Costa (@evaristocosta) March 20, 2019

