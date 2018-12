Sabrina Sato deixa a maternidade

Sabrina Sato, 37 anos, deixou a maternidade hoje (3), quatro dias após o nascimento de Zoe. Ela saiu acompanhada de seu noivo, Duda Nagle e segurando sua filha em seus braços.

“Zoe demorou tanto para nascer, que eu me formei em medicina. É que eu faço todo mundo esperar com atrasos e ela acabou fazendo o mesmo com a gente”, disse a nova mamãe ao UOL.

Ela ainda disse que Zoe nasceu com o olho mais puxadinho e se parecia com ela, mas que agora ela está “a cara do pai”.

Um pouco antes de deixarem o hospital, Duda Nagle postou um Stories afirmando que era o momento mais feliz da vida dele.

Leia também: O nome completo da filha de Sabrina Sato

+ A 1ª foto da filha de Sabrina Sato

Siga CLAUDIA no Instagram