A 1ª foto da filha de Sabrina Sato

A apresentadora Sabrina Sato deu à luz Zoe, sua primeira filha, nesta quinta-feira (29). A menina nasceu por meio de cesariana após 24 horas de trabalho de parto na maternidade Pro Matre, em São Paulo.

A primeira foto da bebê foi divulgada à noite pelo pai, Duda Nagle. Na legenda do post do Instagram, que ainda não revelava o rostinho da recém-nascida, o ator elogia Sabrina (“Mulher forte, guerreira”) e fala da felicidade com o nascimento.

Na madrugada do dia 30, a mãe de Duda, Leda Nagle, compartilhou uma foto com o filho e a neta. “Fortes e lindas emoções”, escreveu.