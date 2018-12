O nome completo da filha de Sabrina Sato

View this post on Instagram

Habemus Zoe!!! Foram mais de 24hrs de luta… desde q a bolsa se rompeu… 41 semanas(a gravidez mais longa da história heheheh)… queríamos parto normal… e tentamos de tudo mas aos 48 do 2o tempo, fomos pra cesariana e deu tudo certo, quanta emoção… nunca senti nada tão forte… @sabrinasato minha heroína, mulher forte, guerreira q sorte que tive de tem encontrar e formar uma família com vc, Zoe chegou!!! Zoe Sato Rahal Marques Nagle, nossa princesa. Como é linda! Deu tudo certo! Estamos muito felizes. Imensamente felizes!!! ❤️ obrigado pelas palavras, energias, rezas e orações, vcs são demais! Vida longa a Zoe 🙌🏼