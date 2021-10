O que se sabe sobre a morte acidental de diretora no set de filmagem

Atualizado em 22 out 2021, 10h09 - Publicado em 22 out 2021, 09h44

O ator e produtor Alec Baldwin disparou uma arma cenográfica acidentalmente e matou a diretora de fotografia Halyna Hutchins e feriu o diretor Joel Souza. O acidente aconteceu nesta quinta-feira, 21, no set de filmagem do filme “Rust”, no estado americano do Novo México.

Halyna chegou a ser levada de helicóptero para o hospital da Universidade do Novo México, mas não resistiu aos ferimentos. Joel Souza, atingido no ombro, foi levado de ambulância ao centro médico Christus St. Vincent, e recebeu alta, segundo informações do site especializado Deadline.

Baldwin – que além de atuar também é um dos produtores do filme – foi ouvido pela policia e, segundo o jornal Santa Fé New Mexican, nenhuma acusação foi registrada. Ainda não se sabe o contexto do disparo, se era um ensaio ou gravação. Segundo a reportagem do jornal, o ator foi visto chorando, do lado de fora da delegacia, enquanto falava ao telefone.

O disparo da arma cenográfica aconteceu no Bonanza Creek Ranch, onde as filmagens estavam em andamento, segundo o gabinete do xerife. O set de filmagem foi isolado para as investigações. Em um comunicado, a equipe de produção do filme disse que a produção foi interrompida e que a segurança do elenco e de toda equipe continua sendo a prioridade.

Rust é um filme de velho-oeste que se passa no Kansas em 1880, em que Baldwin interpreta o personagem principal que dá nome ao longa. No elenco também estão os atores Jensen Ackles e Travis Fimmel.

No seu perfil de Instagram, o ator divulgou uma foto caracterizado de seu personagem:

Nascida na Ucrânia, Halyna Hutchins tinha 42 anos e também foi diretora de fotografia de filmes como “Archenemy” (2020), “Blindfire” (2020) e “The Mad Hatter” (2021). Em seu perfil no Instagram, Halyna divulgou fotos de toda equipe do filme:

Sua última postagem foi dizendo que o lado positivo de filmar um longa de velho-oeste era poder andar à cavalo durante sua folga:

