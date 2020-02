Rosa millennial, brilho e muitos babados: os looks do Oscar 2020

A noite mais aguardada do mundo do cinema aconteceu neste domingo, 9 de fevereiro. Foi a 92ª edição do Oscar. No tapete vermelho, atrizes e atores, diretores e outros grandes profissionais da indústria desfilaram looks grandiosos como a cerimônia. Confira os melhores visuais e o que foi tendência no Oscar 2020.

Millennial Pink

O tom de rosa clarinho foi a cor do ano em 2017, mas tomou o tapete vermelho.

Laura Dern usa Armani Privé Laura Dern usa Armani Privé

Regina King veste Atelier Versace Regina King veste Atelier Versace

Catriona Balfe veste Maison Valentino Catriona Balfe veste Maison Valentino

Gal Gadot veste Givenchy Gal Gadot veste Givenchy

Metalizados

Brilho não pode faltar, é pré-requisito para uma boa festa. As estrelas cruzaram o tapete cobertas, da cabeça aos pés, por paetês, tecidos cintilantes e pedrarias.

Maya Rudolph veste Valentino Maya Rudolph veste Valentino

Sandra Oh veste Elie Saab Sandra Oh veste Elie Saab

Sibley Scoles veste Mac Duggal Sibley Scoles veste Mac Duggal

Janelle Monáe veste Ralph Lauren Janelle Monáe veste Ralph Lauren

Rebel Wilson veste Jason Hu Rebel Wilson veste Jason Hu

Brie Larson veste Celine Brie Larson veste Celine

Scarlett Johansson veste Oscar de la Renta Scarlett Johansson veste Oscar de la Renta

Preto e Branco

Não dá para errar nesta aposta clássica. Ou dá? As atrizes escolheram recortes, estampas, ou aplicações.

Lucy Boynton veste Chanel Lucy Boynton veste Chanel

Tamron Hall veste Theia Couture Tamron Hall veste Theia Couture

Beanie Feldstein veste Miu Miu Beanie Feldstein veste Miu Miu

Saoirse Ronan veste Gucci Saoirse Ronan veste Gucci

Penélope Cruz veste Chanel Penélope Cruz veste Chanel

Léa Seydoux veste Louis Vuitton Léa Seydoux veste Louis Vuitton

Arco-irís

As que escolheram não passar despercebidas optaram por modelos lisos mas MUITO coloridos.

Chrissy Metz veste Christian Siriano Chrissy Metz veste Christian Siriano

Idina Menzel veste J Mendel Idina Menzel veste J Mendel

Sigourney Weaver veste Diorveste Dior Sigourney Weaver veste Diorveste Dior

Mindy Kaling veste Dolce & Gabbana Mindy Kaling veste Dolce & Gabbana

Kaitlyn Dever veste Louis Vuitton Kaitlyn Dever veste Louis Vuitton

Julia Louis-Dreyfus veste Vera Wang Julia Louis-Dreyfus veste Vera Wang

Olivia Colman veste Stella McCartney Olivia Colman veste Stella McCartney

Greta Gerwig veste Dior Greta Gerwig veste Dior

Florence Pugh veste Louis Vuitton Florence Pugh veste Louis Vuitton

All Black

O pretinho (nada) básico fica ainda mais chique com a mistura de texturas. Com brilho, aplicações e transparências é ainda melhor.

Geena Davis veste Komona Keveza Geena Davis veste Komona Keveza

Margaret Qualley veste Chanel Margaret Qualley veste Chanel

Natalie Portman veste Dior Natalie Portman veste Dior

Rooney Mara veste Alexander McQueen Rooney Mara veste Alexander McQueen

Charlize Theron veste Dior Charlize Theron veste Dior

All White

Para um visual impecável, o branco é a escolha certa. Monocromático, prático e elegante.

Renée Zellweger veste Armani Privé Renée Zellweger veste Armani Privé

Lily Aldridge veste Ralph Lauren Lily Aldridge veste Ralph Lauren

Billie Eilish veste Chanel Billie Eilish veste Chanel

Salma Hayek veste Gucci Salma Hayek veste Gucci