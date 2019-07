Ronnie Von fala pela primeira vez sobre demissão da TV Gazeta

Ronnie Von, demitido da TV Gazeta no última dia 19, falou pela primeira vez sobre o assunto em suas redes sociais. O ex-apresentador do Todo Seu deixou pistas de que pode retornar em breve com um novo projeto. Segundo o site Notícias da TV, o SBT já o sonda para participar de um programa conduzido por Tiago Abravanel.

“Bonitinha e bonitão. No dia 19 não me foi permitido me despedir de vocês. Ótimo, porque não vai haver despedida mesmo. Presta atenção, o mundo é redondo. Existem ciclos na vida, uns que acabam e outros que começam. Não tem aquela máxima de Lavoisier: ‘Na vida nada se cria tudo se transforma?’. É exatamente isso”, disse ele em sua conta no Instagram.

“O meu dever com vocês é imenso, por isso que estou aqui. Não existe um público com a qualidade de vocês, que durante quinze anos me deram tanta alegria, cuidaram de mim com tanto carinho (…) Você pode ter certeza, olha no meu olho, pode ter certeza de que você terá uma notícia muito boa, por isso, não tem despedida. Vamos estar juntos hoje e sempre, pode acreditar. Estamos juntos? Então estamos!”, concluiu.

