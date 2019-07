Sem querer, Fábio Assunção entrega sexo de bebê de Letícia Colin

View this post on Instagram

Todo mundo merecia conhecer o Fábio! Energia de amor à vida, ele abraça tipo urso acolhedor. Ele me cuidou e potencializou, pegou na minha mão e estabelecemos uma ponte juntos, fortes. O Fábio é assim, você quer estar perto. Ele adora conversar sobre tudo , e faz a gente rir. Ele fala da personagem e olho enche de lágrima. Amor de pai da Amanda, de amigo, de colega de profissão. Ele é puro amor. Em tudo. Com todo mundo. Ele consegue colocar humor no meio de uma cena dramática trazendo toda a complexidade da vida naquela ficção. Ele já viu todos os filmes e sugere marcas ousadas – totalmente entregue para cena- mesmo que seja para machucá-lo se assim for pro trabalho ficar potente. É um ator daqueles. Aliás, do jeito único e hipnotizante que é só do Fábio Assunção. Obrigada por tudo. Contar uma história com você tem um valor saborosíssimo de imensidão. Com carinho sempre, Letícia.