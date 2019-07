Rodrigo Lombardi se decepciona com vista da Torre Eiffel

Rodrigo Lombardi está aproveitando férias em Paris com a família. Para se despedir da cidade, o ator reservou uma mesa em um restaurante dentro da Torre Eiffel, mas a experiência foi um pouco decepcionante segundo seu relato no Instagram.

Rodrigo contou que o lugar não os proporcionou uma vista bonita da cidade como esperavam e era possível ver apenas a estrutura de metal da torre na mesa escolhida para a família.

“E aí, pra fechar com chave de ouro a viagem, reservamos três lugares pra almoçar na Torre Eiffel e ficar com aquela vista na lembrança… vem o maître e nos acompanha até a mesa e… essa é a vista. Ok, tá valendo”, escreveu o ator na legenda de uma foto em que aparece com a esposa Betty Baumgarten e o filho deles, Rafael, de 11 anos, todos com cara de decepção.

Vários seguidores comentaram a publicação e alguns ironizaram o desabafo do ator. “Força, guerreiro!”, comentou um. “Pensem o seguinte: ok, estou vendo bem de perto a estrutura da Torre”, disse outra.

Leia mais: SBT pode acabar com um d seus programas mais icônicos, diz site

+ Ex-atriz da Globo quase perde a mão após mordida de gato e faz alerta

Relacionamento abusivo: saiba se você está em um no podcast Senta Lá, CLAUDIA