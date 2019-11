Justus e Ana Paula revelam sexo do bebê em chá glamoroso

Roberto Justus e Ana Paula Siebert esperam seu primeiro filho juntos. Na verdade, filha! É que o casal anunciou neste domingo (24) que o bebê a caminho é uma menina. Vale lembrar que o apresentador já tem quatro filhos: Rafaella, Fabiana, Luiza e Ricardo, de relacionamentos anteriores.

Os papais fizeram um lindo chá revelação para compartilhar com os familiares e amigos este momento. Com uma decoração impecável inspirada no fundo do mar, a resposta saiu de uma ostra repleta de pérolas.

Na publicação compartilhada em seu perfil oficial no Instagram, Justus ainda revelou qual será o nome da pequena e que sua intuição não falhou. “Acertei de novo! Vicky vem aí! Muita felicidade! Muito amor! #happydad“, escreveu o apresentador.

Nos comentários, os seguidores fizeram questão de deixar os parabéns. “Parabéns em dose dupla!!! Seu feeling estava certo e será papai de mais uma linda princesa!!!”, disse uma internauta. “Mais uma irmãzinha para Rafa”, comentou uma fã sobre a filha de Justus com Ticiane Pinheiro.

Confira as fotos da decoração do chá revelação:

