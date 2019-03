Roberta Miranda critica Alok e gera polêmica entre os fãs do DJ

Roberta Miranda, 62 anos, causou uma polêmica no Twitter ao comentar um quadro do Domingão do Faustão do último domingo (17).

Um dos convidados do programa foi Alok, que tocou algumas de suas músicas. Roberta, no entanto, pareceu não compreender a profissão do DJ e deixou um comentário que irritou muitos fãs.

“Alguém poderia me responder qual o trabalho do DJ?”, questionou a cantora. Alguns internautas não ficaram felizes com a pergunta e responderam explicando a profissão. “Fazer música?”, disse um seguidor de Alok. “A música já está feita amigo!”, rebateu ela.

Alguém poderia me responder qual o trabalho do DJ??? pic.twitter.com/jbYAi3Rd5e — Roberta Miranda (@RobertaMiranda1) March 17, 2019

Muitas pessoas não gostaram da atitude de Roberta e mandaram mensagens para ela. “Eita Roberta, para que tudo isso? Se não gosta do cara é uma coisa… agora soltar essa aí? Todo mundo tem espaço nesse universo musical… pra mim isso foi, no mínimo, preconceito… e logo da sua parte? Crédito pra você lá embaixo, ó”, criticou um internauta.

A cantora rebateu as reclamações. “Oba! Cara muito obrigada! Vou dar uma música minha pra eles!!! Na verdade, nova roupagem da música que está pronta”.

A MÚSICA JÁ ESTÁ FEITA AMIGO KKKKKKK https://t.co/OwGQp2OFUZ — Roberta Miranda (@RobertaMiranda1) March 17, 2019

Oba! Cara muito obrigada!! Vou dar uma música minha pra eles!!! N verdade nova roupagem da música q está pronta 👏👏 https://t.co/vpxnkiX4Hz — Roberta Miranda (@RobertaMiranda1) March 17, 2019

Perguntei “ alguém pode me responder qual o trabalho do DJ???” Resposta “ apertar o botão “ obrigada!!! Já responderam logo ( Roberta ataca ALok … #aRoberta não ataca este lindo pois ele é casado kkkkkk pic.twitter.com/X5KlXYU7tc — Roberta Miranda (@RobertaMiranda1) March 17, 2019

