Não aguenta esperar? Os livros que originaram ‘House of The Dragon’

Por Raíssa Basílio Atualizado em 25 out 2022, 11h20 - Publicado em 25 out 2022, 11h19

A estreia de House of the Dragon foi tão impactante quanto o final da primeira temporada e, infelizmente, a segunda chega só em 2024. A série resgatou todo o ritual de aguardar o domingo para assistir a um episódio, assim como fizemos com oito temporadas de Game of Thrones. Já estamos com saudades disso, mas temos uma forma de apaziguar essa espera e, inclusive, saber tudo o que nos aguarda muito antes das quatro temporadas irem ao ar.

O seriado tem como base a obra de George R.R. Martin e há tempo de sobra para se inteirar da história enquanto os próximos capítulos não chegam, além de ler outras publicações desse universo. A trama, que se passa 300 anos antes de Game of Thrones, narra a guerra civil Targaryen conhecida como Dança dos Dragões. Então House of the Dragon é baseado em um livro? Sim, e a boa notícia é que ele foi finalizado, diferente do que aconteceu com a série original.

Se você não aguenta esperar pela segunda temporada de House of The Dragon, temos aqui livros para te ajudar:

Fogo & Sangue – George R.R. Martin

A recente produção da HBO adapta parte de Fogo & Sangue, mais especificamente o último terço. A obra acompanha 150 anos da dinastia Targaryen até chegar ao grande conflito, que é a guerra Targaryen, terreno qie foi apenas construído na primeira temporada. O livro é contado sob o ponto de vista de um meistre que está analisando três diferentes relatos históricos dos eventos. Por conta disso, há interpretações conflitantes, abrindo espaço para dúvidas sobre o que realmente aconteceu. Ou seja, os roteiristas de House of the Dragon têm liberdade para decidir os caminhos que a série deve seguir.

As Crônicas de Gelo e Fogo – George R.R. Martin

Esta é a série de livros que deu origem à Game of Thrones da HBO. Os cinco livros mostram as jornadas da Casa Stark, Casa Baratheon, Casa Lannister e Casa Targaryen na disputa pelo Trono de Ferro. George R.R. Martin não escreveu todos os livros, mas, este ano, ele garantiu que está quase. Por que vale a pena ler os livros? O seriado segue apenas nas primeiras cinco temporadas o roteiro de R.R. Martin. Além disso, há ótimos personagens e muitos acontecimentos que ficam de fora da adaptação televisiva.

O cavaleiro dos Sete Reinos – George R.R. Martin

O Cavaleiro dos Sete Reinos (ou Os Contos de Dunk e Egg) é uma série de contos ambientados no mesmo universo de As Crônicas de Gelo e Fogo. Assim como Fogo & Sangue, o que é narrado aqui aconteceu bem antes do que vimos em Game of Thrones. O Cavaleiro dos Sete Reinos segue a trajetória de Sor Duncan, o Alto, que se tornaria um membro lendário da Guarda Real, e seu escudeiro Egg, futuro rei Aegon V Targaryen de Westeros. A trama se passa quase um século antes dos eventos do primeiro livro, A Guerra dos Tronos, lançado em 1996, que contempla a série que citamos no item anterior.

A mitologia em Game of Thrones: As referências mitológicas no universo ficcional de George R. R. Martin – Gwendal Fossois

Esse livro não foi escrito por George R. R. Martin, mas tem explicações e referências sobre o mundo criado pelo escritor, que tem como inspiração a história da Inglaterra. Aqui temos um bom guia sobre mitologia, acontecimentos históricos, personalidades e mais fatos que deram origem à Game of Thrones. É uma boa recomendação para ler depois de As Crônicas de Gelo e Fogo ou durante, traçando paralelos entre os personagens dos livros e em quem eles foram baseados.