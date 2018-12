Rara aparição: Marcello Antony homenageia filho adotivo em rede social

Apesar de ser bem discreto com sua vida pessoal, o ator Marcello Antony encontrou uma razão pra lá de especial para compartilhar sua alegria com os internautas.

Em seu perfil do Instagram, o artista resolveu fazer uma homenagem ao filho Francisco – que comemorou, nesta quarta-feira (5), 16 anos de vida.

Conhecido por não divulgar muitas fotos ao lado de suas crianças, Marcello escreveu uma linda mensagem para o aniversariante ao lado de alguns cliques dos dois.

“Você abriu as portas do amor infinito no meu coração. Siga nesse caminho do bem. Tens um coração do tamanho da vida. Te amo. Foco, força e fé”, descreveu na publicação.

Francisco foi adotado ao lado de sua ex-companheira Mônica Torres. Os dois também são pais adotivos de Stephanie, de 19 anos.

Além disso, Marcello é pai de Lorenzo, de 7 anos, fruto de seu relacionamento atual com Carolina Villar.

