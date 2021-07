Entenda a reação chocante da rainha ao vestido de noiva de Kate Middleton

No ano do casamento de Kate Middleton com o príncipe William, em 2011, a duquesa supervisionou uma exibição pública no Palácio de Buckingham de seu vestido de noiva.

A peça icônica foi desenhada por Sarah Burton, estilista e designer da grife de Alexander McQueen, e confeccionada por uma equipe de 50 pessoas especialmente para o casamento real.

No entanto, como mostram filmagens do dia, divulgadas recentemente, a rainha Elizabeth não curtiu muito a exibição. Ao fundo, é possível ouvir a matriarca dizendo à esposa de seu neto: “É horrível, não é? Horrível, é terrível”.

O vestido desagradou completamente a rainha, que afirmou ainda que a peça”foi feita para parecer muito assustadora”. Vale lembrar que o vestido demorou meses para ser confeccionado.

A duquesa de Cambridge, porém, não parece abalada nas filmagens. Kate respondeu a avó de William que a intenção era dar ao vestido de noiva uma perspectiva 3D.