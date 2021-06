Princesa Beatrice nunca falará uma coisa à Rainha sobre sua gestação

Ser membro da família real implica em seguir à risca uma série de regras. As restrições vão desde a forma certa das mulheres descerem escadas até a linha de sucessão determinando como cada familiar deve viajar.

Quando se trata da rainha Elizabeth, os protocolos são ainda mais rígidos. Em um jantar com a monarca, por exemplo, não é permitido comer certas comidas antes de checar se a realeza gosta.

Além disso, a rainha também tem restrições com palavras. Isso mesmo que você leu: palavras! Há uma em especial que, supostamente, Elizabeth odeia ouvir. Inclusive sua neta princesa Beatrice, que se casou no último verão europeu e espera seu primeiro filho, deve tomar cuidado ao falar com a avó sobre sua gravidez.

A princesa não usa a palavra “gravidez” quando conversa com a Rainha. O motivo? Uma fonte da realeza afirmou ao veículo Us Weekly que Elizabeth acha o termo um tanto vulgar e, por isso, não gosta de ouvi-lo em suas conversas.

Aparentemente, a monarca prefere descrever a gravidez como “no caminho para uma família”. E Beatrice não é a única a seguir essa regra, todos os membros da família real não devem falar a palavra proibida.