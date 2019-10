Rainha busca contratar mordomo. Se habilita?

A Rainha Elizabeth está buscando um novo mordomo para trabalhar no Palácio de Buckingham. O salário? £1.733 mensais, o que é equivalente a R$ 9276,32. Parece uma boa remuneração, certo? Não para alguns tabloides britânicos. Eles apontaram que, considerando que o funcionário trabalhará 45 horas por semana, ele receberá £8.96 (R$ 47,91) por hora, o que é menos que as £10.55 (R$ 56,41) necessárias para manter um estilo de vida normal em Londres.

Ainda assim, vamos aos requisitos. Para se candidatar a vaga de mordomo real não é necessário ter qualquer experiência em hospitalidade, mas é fundamental saber trabalhar em equipe, ter uma atitude proativa, ter atenção aos detalhes e saber lidar com desafios.

“O Chefe do Departamento do Domicílio cuidada de todos os aspectos da hospitalidade nas residências reais”, diz o anúncio. “Ao integrar nosso experiente time, você fará um serviço de hospitalidade de alto padrão. Você atuará em funções de todas as categorias, de almoços oficiais e recepções até ocasiões de Estado, fornecendo uma experiência excepcional a todos os convidados”.

A descrição da vaga também afirma que é a “preparação que garante o sucesso” e que o candidato escolhido aprenderá todas as técnicas profissionais para garantir que tudo saia de modo impecável.

“Em um ambiente onde desenvolvimento e treinamento são parte da rotina, você aperfeiçoará seus talentos rapidamente. Acompanharemos cada passo de sua jornada e, após o treinamento inicial, você também receberá suporte para alcançar uma qualificação certificada como mordomo”, continua o texto.

Entre os benefícios, a vaga oferece 33 dias de férias, um fundo de pensão com 15% da contribuição do funcionário, acomodações e refeições.

