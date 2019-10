Kate Middleton usa sapato de 53 reais em visita ao Paquistão

Kate Middleton não tem medo de repetir seus looks e nem de usar peças acessíveis. Na terça-feira (15), a duquesa de Cambridge, que está visitando o Paquistão ao lado do marido, o Príncipe William, chamou atenção mais uma vez pela escolha de sua roupa, uma kurta – roupa típica – azul e, especialmente, pela escolha dos sapatos. O par nude de bico fino da marca New Look, além de lindo e elegante é bem acessível: custa apenas 10 libras, o equivalente a 53 reais!

De acordo com o jornal britânico Daily Mail, o sucesso foi tanto que, em menos de 24 horas, o sapato igual ao da duquesa esgotou no site da marca. O mesmo modelo nas cores preta e azul marinho ainda está disponível por um valor um pouco mais caro, 23 libras.

