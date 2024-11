Quem é Song Jae Rim, astro de doramas encontrado morto aos 39 anos

O ator e modelo sul-coreano Song Jae-Rim, de 39 anos, foi encontrado morto nesta terça-feira em seu apartamento, localizado em Seul, capital da Coreia do Sul. A informação foi divulgada pelo site Sport Chosun.

De acordo com o portal Yonhap News, um colega teria ido até a residência de Song para encontrá-lo para um almoço pré-combinado, quando o encontrou sem vida. A polícia também afirmou ter encontrado uma carta de suicídio.

Quem foi Song Jae-Rim?

Nascido em 1985, Jae-Rim iniciou a carreira como modelo e desfilou para várias grifes de seu país. Ao longo dos anos, ele estampou capas das versões sul-coreanas de revistas como Bazaar, Vogue e Marie Claire.

Porém, em 2009, decidiu seguir no caminho da atuação, cuja estreia foi no filme Actresses. O ator ganhou notoriedade em 2012 com o drama The Moon Embracing the Sun.

Continua após a publicidade

Além das produções citadas, Song esteve presente no k-drama Unkind Ladies (2015), na série de televisão Two Weeks (2013) e participou da quarta temporada do reality show We Get Married (2008-2017), programa que une celebridades em casamentos falsos.

Em 2023, estrelou filmes como Yaksha:Ruthless Operations e Good Morning. Recentemente, fez parte do k-drama Goodbye, Mr. Black e estava em cartaz com a peça Wife.

Continua após a publicidade

Acompanhe o nosso Whatsapp

Quer receber as últimas notícias, receitas e matérias incríveis de CLAUDIA direto no seu celular? É só se inscrever aqui, no nosso canal no WhatsApp.

Acesse as notícias através de nosso app

Com o aplicativo de CLAUDIA, disponível para iOS e Android, você confere as edições impressas na íntegra, e ainda ganha acesso ilimitado ao conteúdo dos apps de todos os títulos Abril, como Veja e Superinteressante.