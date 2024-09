Por que os galãs dos doramas fazem tanto sucesso entre as brasileiras?

Não é de hoje que os doramas (séries de drama japonesas e coreanas) caíram nas graças das brasileiras. Com roteiros bem definidos e drama exagerado, os episódios oferecem uma boa mescla entre as convencionais estruturas narrativas norte-americanas e a extravagância típica das novelas brasileiras (o que obviamente agrada muito o público nacional). Porém, não são apenas as histórias melodramáticas que chamam a atenção dos fãs: os galãs dessas produções também fazem um enorme sucesso, sobretudo entre as mulheres. Mas por qual motivo isso acontece? Entenda a seguir:

Por que os galãs dos doramas são tão amados?

Uma característica comum dos doramas é a presença dos idols, famosos cantores de K-POP, como personagens principais (algo que atrai ainda mais espectadores). Majoritariamente, esses astros estão envolvidos em tramas de romance. Porém, há um diferencial: ao contrário do que estamos habituados na vida real, os homens aqui são amorosos, possuem senso estético e estão sempre presentes nas dinâmicas familiares.

Tal trato carinhoso e afetivo com as parceiras da ficção acaba despertando a vontade de “ter um desses” em casa. Esse é o caso da professora Cecília Aparecida, que assim como grande parte do público, se viu apaixonada tanto pelos doramas quanto pelos homens retratados neles.

Todavia, há um adendo: criar idealizações baseadas em obras televisivas pode interferir em nossa percepção acerca dos relacionamentos na vida real. Uma prova disso é que, nas redes sociais, vem sendo cada vez mais comum observar mulheres compartilhando dicas sobre como arranjar um namorado coreano. O movimento, sem dúvidas, fortalece uma onda de estereótipos. A crença é de que não exista nenhum “bom partido” no Brasil.

“Acabo criando algumas expectativas que eu nem percebo que são exageradas para a realidade. Mas tento me policiar muito quanto a isso”, explica a professora.

Agora, claro, nem tudo é negativo: por mais que a criação de expectativas inalcançáveis possa ocorrer, os doramas também ajudam o público feminino a desenvolver padrões mais altos de relacionamento.

“Não vou mentir. Creio que, se entrasse num relacionamento, eu super reproduziria algumas cenas que vejo nos doramas. Acho super fofo”, brinca Cecília. Mesmo assim, ela declara ter consciência de que os galãs só existem na ficção, e pensar o oposto sempre poderá gerar frustrações.

“Amo eles e admiro o trabalho, mas não acho que daria certo. Eu provavelmente me decepcionaria por criar expectativas irreais”. conclui.

A seguir, você confere alguns dos principais galãs dos doramas:

Lee Jun-ho

Cantor da boy band sul coreana 2PM, iniciou sua carreira como ator no filme Cold Eyes (2013) e, desde então, vem ganhando força na atuação. Em “Sorriso Real“, ele vive o herdeiro Goo Won, que se apaixona por uma funcionária, Cheon Sa-rang, numa trama onde amor e ódio andam lado a lado.

Song Joong Ki

Foi nomeado ator do ano em 2012 e 2017 pela Gallup Korea. Em “Vincenzo“, ele dá vida a um advogado coreano que vive na Itália desde os oito anos, e trabalha para uma família de mafiosos. Enquanto traça um plano de vingança por acontecimentos passados, se apaixona por uma colega de profissão, Hong Cha-Young.

Kim Ro Woon

Ex integrante da boy band SF9, atualmente segue como ator em alguns doramas. Em “Nosso Destino“, ele vive o advogado bem sucedido Jang Shin-yu. Contudo, apesar do sucesso na carreira, ele é confrontado com uma maldição. A servidora pública Lee Hong-jo é a única que tem a cura para esse fardo. Inevitavelmente, os dois acabam se apaixonando.

Song Kang

Diferente dos outros, ele não iniciou sua carreira na música, e sim na atuação. Em “Meu Demônio Favorito“, ele interpreta Gu-won, o demônio, que se envolve com Do-hee, uma jovem herdeira de um conglomerado. O romance também é uma forma de Gu-won recuperar seus poderes.

Saiba logo no início da manhã as notícias mais importantes sobre a pandemia do coronavirus e seus desdobramentos. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

