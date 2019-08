O presente que William está enviando para quem o parabenizou

O príncipe William está retribuindo todo o amor que recebeu de seus fãs em seu aniversário. O duque de Cambridge fez 37 anos em junho e recebeu milhares de cartas de parabéns. Ele está respondendo a todas elas e enviando um presente especial para quem o parabenizou.

O blog britânico Gert’s Royal, que fala sobre a Família Real, publicou no Twitter uma foto do cartão que agradecimento que recebeu de William. O envelope continha uma foto do duque em sua entrevista para a revista GQ em 2017. A mesma imagem foi usada nos agradecimentos dos aniversários de 2017 e 2018.

Junto com a foto, os fãs receberam uma mensagem agradecendo os parabéns. “O duque de Cambridge está muito agradecido por sua carta em seu 37º aniversário. Foi muito gentil de sua parte e Sua Alteza Real deseja felicidades a você”.

William está na Escócia com sua esposa Kate Middleton e seus três filhos, Príncipe George, Princesa Charlotte e Príncipe Louis. A família está passando alguns dias no Balmoral Castle, uma das residências de férias da Família Real, acompanhados da Rainha Elizabeth.

