Príncipe George usou calça pela primeira vez na vida no Casamento Real

O Casamento Real prendeu a atenção do mundo todo no sábado (19). Por mais que o vestido da noiva tenha sido a grande estrela do evento, o pequeno Príncipe George também chamou a atenção do público. Pela primeira vez, o garoto de 5 anos pôde usar calças longas.

Seguindo uma antiga tradição britânica, os meninos de classe alta normalmente usam shorts até os 8 anos de idade. Por esse motivo, assim que o príncipe apareceu com calças pretas feitas com uma faixa vermelha dos lados, chamou a atenção.

Como George foi um dos pagens de Meghan e carregou seu véu até o altar, essa foi uma oportunidade para usar uma miniatura do uniforme que Harry e William também usaram no casamento. Ele já tinha sido pagem antes, na cerimônia de sua tia Pippa Middleton e James Matthew, mas na ocasião ele usou shorts na altura dos joelhos, junto com meias longas.

As meias na altura das canelas são uma opção para os dias frias, porque mesmo neles deve-se usar short.

“É considerado muito suburbano para um garotinho estar de calças compridas quando ele é apenas um garotinho”, conta Ingrid Seward, editora chefe da revista “Majesty”, à People. A editora ainda acrescentou que, assim que os pequenos britânicos finalmente usam calças, eles rapidamente se sentem crescidos.

