O destino emocionante das flores do casamento real

As flores que serviram de decoração para o casamento de Meghan Markle e do príncipe Harry no último sábado tiveram um destino bem interessante. Os ornamentos foram direcionados para o St. Joseph’s Hospice, em Londres, segundo anúncio da própria instituição no último domingo (20).

O St. Joseph’s Hospice visa acolher pacientes de doenças graves e prover a eles melhor qualidade de vida para lidar com as enfermidades.

Em nota publicada na página oficial no Facebook, o St. Joseph’s Hospice agradeceu a doação dos noivos. “Hoje, nós recebemos uma encomenda muito especial. Bonitos buquês feitos com flores do casamento real foram dados para nossos pacientes. Um agradecimento enorme a Meghan e Harry e à florista Philippa Craddock. Nosso instituto está perfumado e aparenta muito bem. Que gesto adorável.”

