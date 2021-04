Príncipe Charles envia mensagem de solidariedade à Índia

O príncipe Charles, herdeiro ao trono britânico, se dirigiu ao povo da Índia por meio de um comunicado, nesta quarta-feira (28), após o país apresentar um aumento significativo no número de mortos pelo coronavírus no últimos dias.

O príncipe de Gales expressou por meio de suas palavras apoio a toda a nação indiana, que está enfrentando mais uma letal onda da Covid-19. O país, que já bateu a trágica marca de 200 mil mortos, também sofre neste momento com a falta de oxigênio, crucial no combate à doença.

“Por bem mais de um ano, a pandemia teve um impacto devastador em muitos de nós ao redor do mundo. Esta semana, fiquei profundamente triste com as imagens trágicas que todos vimos enquanto a Covid-19 cobra seu terrível tributo na Índia”, disse o monarca.

“Como muitos outros, tenho um grande amor pela Índia e tive muitas visitas maravilhosas ao país. A ajuda e a engenhosidade indiana têm ajudado outros países neste período extremamente difícil. Assim como a Índia ajudou outros, agora devemos ajudá-la.”

Charles ainda foi responsável pela organização de uma ação solidária da British Asian Trust, uma instituição de caridade fundada pelo príncipe em 2007, que tem por objetivo arrecadar dinheiro para a compra de cilindros de oxigênio que serão fornecidos aos hospitais indianos.

O apelo, que ficou conhecido como “Oxigênio para a Índia”, já acumulou mais de 200 mil dólares de doações em apenas algumas horas.

“Se me permite, também gostaria que aqueles que sofrem os efeitos desta pandemia na Índia soubessem que estão em meus pensamentos e orações. Juntos, venceremos esta batalha.”

O príncipe Charles mantêm uma relação estreita com a Índia, tendo realizado 10 visitas oficias ao país. Em sua ida mais recente, em novembro de 2019, Charles foi até a capital do país para celebrar as conexões com foco em mercados sustentáveis, mudança climática e finanças sociais ente os dois povos.