As coroas que Meghan Markle pode usar no dia do casamento

Os fãs da Família Real britânica não vêem a hora de chegar o casamento de príncipe Harry e Meghan Markle. Dentre os diversos detalhes, uma das expectativas é saber qual coroa será usada pela atriz no grande dia. Afinal, a peça significa que a mulher está comprometida e só pode ser usada por membros da realeza após o casamento.

1. Coroa de flores

Quando se casou em 1840, a Rainha Victoria optou por usar um arranjo feito com flores de laranjeira na cabeça, ao invés de uma joia. O véu branco acompanhado pela peça delicada inspira noivas até hoje. Quem sabe Meghan não aposta também no romantismo da coroa de flores?

2. The Strathmore Rose

Em 1923, em seu casamento com o Duque de York – futuro rei George VI –, Elizabeth, mãe da Rainha, foi presenteada por seu pai com essa linda coroa. A peça formada por flores com diamantes cravejados em prata e ouro, não foi mais vista em público desde que George acendeu ao trono e ela se tornou Rainha-Mãe. A coroa foi herdada por Elizabeth II quando a mãe faleceu em 2002. Versátil, ela pode ser usada na testa (como na imagem abaixo) ou no alto da cabeça, bem como as flores se transformam – pelo menos originalmente – em cinco broches individuais.

Existe um boato que, com o passar do tempo, o item se tornou frágil, por isso não foi mais usado em eventos públicos. Mas, por sua beleza e sua simbologia, bem que valeria uma restauração para ser usado por Meghan no grande dia, não é mesmo?

4. The Cambridge Lover’s Knot

Uma das coroas favoritas de Lady Di, ela é formada por pérolas e diamantes. A peça foi feita para a rainha Mary, em 1914, e herdada por Elizabeth II quando a avó morreu em 1953. No casamento de Charles e Diana, a Rainha presenteou a nora com a coroa, que adorou o presente e o usou diversas vezes, apesar de ter escolhido uma joia da família Spencer para o seu grande dia. Após o divórcio dos pais de Harry, por se tratar de uma herança de família, a coroa foi devolvida à Rainha.

Depois disso, a peça só voltou a ser vista em público na cabeça de Kate Middleton – a terceira e última ocasião até o momento foi em dezembro do ano passado.

Seria um lindo tributo à mãe do noivo caso Meghan optasse por usá-la em seu casamento!

5. The Cartier Halo

Feita em 1936 por Cartier, a coroa usada por Kate em seu casamento em 2011 foi um empréstimo da Rainha. Elizabeth II a ganhou em seu aniversário de 18 anos, em 1944. Originalmente, o item foi presente de seu pai, o Rei George VI, à sua mãe antes mesmo de ele assumir o trono britânico.

Será que Meghan vai querer repetir a peça usada pela concunhada?