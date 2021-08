Pulseira usada por princesa Margaret aos 19 anos será leiloada

Princesa Margaret, irmã mais nova da rainha Elizabeth, morreu aos 71 anos, em 2002, vítima de um dos vários derrames cerebrais que teve ao longo de sua vida.

Ela era conhecida por sua beleza única e bom gosto para moda, o que explica a expectativa em torno de uma peça histórica da sua vida: uma pulseira usada no seu aniversário de 19 anos, que pode ganhar um novo dono graças a um leilão.

A joia é da marca Cratier e foi feita no ano de 1925. A peça foi usada pela princesa, em 1949. O acessório é composto por pérolas e diamantes. A riqueza da composição e a importância de Margaret devem levar o lance do grande arremate do leilão às alturas. A expectativa é que a pulseira seja desembolsada por 55 mil dólares, cerca de 290 mil reais.

Os detalhes da joia são impressionantes! Ela possui uma linha de diamantes lapidados em miligrama, pérolas e um fecho no formato de um escudo, que é cravejado de diamantes.

Apesar dos vários anos guardada, a relíquia segue em perfeito estado, apenas a caixa foi abalada por arranhões na parte externa. Quem adquirir a joia, ganhará um Certificado de Proveniência do Kensington Palace, segundo a People.

Vale recapitular que os leilões estão bombando na releza, viu? Neste ano, a limusine Rolls-Royce Phantom IV, construída especialmente para a princesa Margaret, na Sotheby’s, foi vendida por 775 mil dólares, aproximadamente 4 milhões de reais. É muito dinheiro movimentado em torno dessa família.