Princesa Charlotte usa banheiro de pub e vira sensação na Inglaterra

A família real britânica mostrou, mais uma vez, que é “gente como a gente”. Afinal, quem nunca precisou dar uma entradinha rápida em um bar para ir ao banheiro?

Segundo o Daily Beast, Kate Middleton e a filha Princesa Charlotte, de 3 anos, estavam tendo um “dia de meninas” quando precisaram fazer uma pausa rápida no banheiro do bar The Phoenix, em Stockwell, na Inglaterra.

A equipe de segurança entrou na frente das duas para pedir que ninguém tirasse fotos da realeza indo ao banheiro. Depois, Kate e Charlotte passaram pela porta e se dirigiram ao banheiro feminino. Segundo uma fonte, “eles haviam estacionado o Range Rover do lado de fora. Havia outros policiais dentro mas foi apenas a policial feminina entrou. A equipe do pub foi avisada para não contar a ninguém sobre isso”.

Em outra entrevista, um frequentador do pub disse que estava indo para o local e pensou ter visto a duquesa sair de seu carro. “Eu estava a caminho do pub quando vi a duquesa de Cambridge saindo de um Range Rover preto que estava estacionado em uma rua lateral. Então sua filha princesa Charlotte saiu e elas entraram no pub. Um homem de terno estava ao lado do carro. Eu não conseguia acreditar”, relatou surpreendido.

Essa é a prova de que, seja você um membro real ou não, quando seu filho precisa ir ao banheiro você fará de tudo para conseguir isso!

