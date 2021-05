O lanche preferido de Charlotte é inusitado para uma criança de 6 anos

Durante a quarentena, os pequenos príncipe George, princesa Charlotte e príncipe Louis, filhos de Kate Middleton e príncipe William, aproveitaram o tempo livre e o espaço em sua residência, em Norfolk, para se distraírem juntos.

Ao The Sun, uma fonte afirmou que: “uma parede de escalada e balanços são uma grande parte do cenário de atividades ao ar livre de Cambridge. A observação de pássaros com binóculos é outra das atividades preferidas das crianças”, disse ao veículo.

Além disso, os três gostam de cozinhar e se aventurar na cozinha com a mãe. Charlotte, porém, não gosta apenas de doces. Pode-se considerar que a princesa tem um paladar sofisticado para uma criança de apenas seis anos.

Ano passado, em uma aparição real, a duquesa contou que sua filha “adora azeitonas“. Ela e seu irmão, George, também amam fazer macarrão com queijo e criar suas próprias pizzas.

“Eles adoram porque podem sujar as mãos”, afirmou Kate. É possível imaginar a cena das crianças brincando alegres por toda casa e testando suas habilidades culinárias.

Ficou com vontade de curtir um tempo com os pequenos, preparando uma receita em família? Então, confira essas 11 sugestões fáceis e saborosas para fazer com os filhos em casa: