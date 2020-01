Como foi o primeiro Natal do Archie

Segundo a revista americana Us Weekly, o primeiro Natal do bebê real, que agora te sete meses, foi cheio de presentes, entre livros, blocos de montar e até uma piscina de bolinha. Archie passou as festas de fim de ano junto de Harry, Meghan e a mãe da ex-atriz no Canadá.

A mesma fonte também contou à revista que Archie é um bebê muito sociável. Enquanto muitas crianças ficam tímidas perto de estranhos e pessoas novas, o pequeno adora socializar e interage com todo mundo. Outra fonte revelou, no mês passado que ele fica muito feliz sempre que vê o pai e levanta os braços para ser levantado pelo príncipe.

Meghan Markle e o Príncipe Harry deram as boas vindas ao pequeno Archie em maio de 2019. Logo depois de seu nascimento, a Duquesa de Sussex afirmou que ele tem um ótimo temperamento e é bastante calmo. Na época, Harry brincou que os dois sabem muito bem de quem o temperamento calmo veio.

