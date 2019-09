Porque Demi Moore traiu o primeiro marido na noite anterior ao casamento

Em mais uma revelação chocante da sua autobiografia, Inside Out (De Dentro Para Fora), a atriz Demi Moore disse que traiu o primeiro marido, o músico Freddy Moore, na noite anterior ao casamento.

Não perca o que está bombando nas redes sociais

Em entrevista para a People, Demi contou que fugiu da sua despedida de solteira para encontrar outro homem. “Na noite anterior ao casamento, em vez de escrever meus votos, eu liguei para um cara que conheci no set de gravação (…) Eu fugi da minha festa de despedida de solteira e fui para o apartamento dele”, disse a atriz. Na época, Demi tinha 18 anos e o músico 30. Os dois ficaram casados de 1980 a 1985.

A atriz relatou que traiu porque estava se casando pelo motivo errado. “Por que eu fiz aquilo? Por que não fui ver o homem com quem estava para me comprometer para o resto da vida? Porque eu não conseguia encarar o fato de que eu estava casando para esquecer o luto pela morte do meu pai”, escreveu ela no livro.

PODCAST – Como dialogar com as crianças e adolescentes sobre sexualidade