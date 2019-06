Paulo Vilhena dá o que falar com vídeo nu em praia

Paulo Vilhena causou um alvoroço na internet ao postar na terça-feira (25), em seu Instagram, um vídeo em que aparece pelado dando “estrela”, na Ilha Cíes, na Espanha.

“A Galícia me mostrou muita coisa, já acreditava na maioria delas… amizade, preservação, amor… E ainda me deu a liberdade, liberdade verdadeira de estar em meio à natureza e poder verdadeiramente usufruir disso com respeito e compartilhando disso com a cultura local. Viva a Galícia! Que delícia!”, escreveu o ator.

A publicação foi deletada pelo próprio Instagram, por não cumprir as Diretrizes da Comunidade em nudez ou pornografia. “Se você infringir nossas diretrizes novamente, sua conta poderá ser restrita ou desativada”, diz a mensagem que o ator recebeu da empresa.

O post rendeu comentários de artistas, como Monica Iozzi, que escreveu “Maravilhoso”. Uma seguidora comentou “Só eu dei zoom?”.

Após a publicação ser excluída da rede social, Paulinho fez um outro post falando sobre o assunto. “O Instagram retirou o tal video de bumbum de fora. Respeitando as regras da comunidade instagramers. Essa pode pessoal? Peço desculpas se alguém se ofendeu ou se causei algum mal. Viva a LIBERDADE!”, declarou o ator.

Em seu apoio, alguns artistas se manifestaram. “Ah!!! Gente chatíssima. Brasil careteando…. mas saiba q seu vídeo foi a alegria de ontem! Salve a Liberdade!”, escreveu a apresentadora Astrid Fontenelle.

Confira o vídeo abaixo, publicado por outro perfil:

Confira outros assuntos que bombaram na semana:

Leia também: Príncipe William fala sobre possibilidade de ter filhos gays

+ Abatidos, Angélica e Luciano falam sobre acidente de Benicio após alta

Vote e escolha as vencedoras do Prêmio CLAUDIA