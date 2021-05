“Uma tristeza”, diz Ingrid Guimarães sobre Paulo Gustavo. Humorista piora

Paulo Gustavo apresentou uma piora no seu estado de saúde nas últimas horas, segundo boletim médico. Neste domingo (2), ele chegou a apresentar uma melhora, mas o quadro regrediu de forma inesperada horas depois.

“Depois de alguma melhora, Paulo Gustavo subitamente piorou no dia de ontem. Ontem à tarde (domingo), após redução dos sedativos e do bloqueador neuromuscular, o paciente acordou e interagiu bem com a equipe profissional e com o seu marido”, aponta o boletim divulgado pelo G1.

O ator, que enfrenta um tratamento da Covid-19 desde 13 março no hospital, foi diagnosticado com uma fístula broncovenosa, que é uma abertura entre os pulmões e as veias.

A complicação causou no humorista uma embolia, insuficiência cardíaca e lesões cerebrais. A equipe médica estuda uma cirurgia para reverter o quadro e fechar a fissura, mas que seria realizada em um nível elevado de gravidade.

“Houve piora acentuada do nível de consciência e dos sinais vitais, quando novos exames demonstraram ter havido embolia gasosa disseminada, incluindo o sistema nervoso central, em decorrência de uma fístula bronquíolo-venosa. Infelizmente, a situação clínica atual é instável e de extrema gravidade”, informaram os médicos.

No Encontro com Fátima Bernardes, da Rede Globo, nesta segunda-feira (3), a atriz e amiga de Paulo, Ingrid Guimarães, falou sobre a rede de apoio em torno da recuperação do humorista.

“A gente está vivendo em suspensão, nós, os amigos. A gente tem um grupo de oração, que a gente ora todo dia. A gente está ali na fé, a gente não aceita que ele não volte (…) É um Brasil torcendo por uma pessoa. Onde eu vou, desde o meu porteiro até taxista, pessoas que nem conhecem ele me ligam diariamente e perguntam como ele está. O Paulo é um símbolo muito forte de alegria. Para gente é uma tristeza”, disse.

“Eu tenho certeza que a oração está fazendo efeito. O Brasil inteiro, todo mundo pensando e orando junto. São todas as religiões. É uma corrente, continuem orando que a gente tem certeza que ele vai sair dessa”, finalizou.