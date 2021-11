Paulo Gustavo é homenageado com duas estátuas em Niterói

Nesta segunda-feira (22), Icaraí, no Rio de Janeiro, foram inauguradas duas estátuas em homenagem a Paulo Gustavo, que faleceu em maio deste ano de Covid-19. Um dos monumentos retrata a imagem do ator, enquanto o outro mostra sua representação mais marcante e amada pelo público, a Dona Hermínia.

A personagem foi inspirada na mãe do humorista, Déa Lúcia Amaral, que compareceu ao evento de inauguração muito emocionada.

O coro dos fãs entoou a frase: “ele merece!” no evento, que também contou com a participação do prefeito da cidade Axel Grael, do PDT.