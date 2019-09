Paulo Betti relembra morte do netinho e se emociona ao vivo

Paulo Betti relembrou a morte do neto de apenas um ano durante a edição desta sexta-feira (27) do programa Encontro com Fátima Bernardes. Ele contou como foi receber a trágica notícia nos bastidores da novela Órfãos da Terra, da Rede Globo.

“Nós passamos por momentos muito difíceis, perdemos nosso neto, mas a união de todos [os profissionais envolvidos na novela] fez com que a gente aguentasse e tirasse força”, disse.

Antônio, filho de Mariana Betti e do músico Quito Ribeiro, faleceu em junho deste ano vítima de câncer. Ele era neto de Betti e de Eliane Giardini, com quem foi casado até 1997.

O ator se despede da novela, cujo último capítulo será exibido nesta sexta. A trama será substituída por Éramos Seis, que estreia na segunda-feira (30).