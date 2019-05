Paula Fernandes fala pela 1ª vez sobre polêmica de “juntos e shallow now”

Paula Fernandes divulgou o trecho da versão brasileira de “Shallow”, música tema do filme Nasce Uma Estrela, estrelado por Lady Gaga e Bradley Cooper. A artista fez uma parceria com Luan Santana para gravar a canção, que em português recebeu o nome de “Juntos”.

Só que a releitura não agradou aos internautas e acabou virando piada. Ao blog de Leo Dias, no UOL, Paula disse que está se divertindo com os comentários. Ela também explicou porque misturou português e inglês na letra.

“Confesso que estou me divertindo muito com esses memes, risos. A ideia da letra é celebrar a canção original junto com a minha versão, e não tradução. Por isso a mistura dos idiomas. Também entendo que o “Shallow” é a parte que os brasileiros mais sabem cantar da música original, e acreditei que mantendo essa palavra os fãs brasileiros se sentiriam mais à vontade para cantar a música”, falou a cantora, que conclui: “Estou muito feliz por tudo que está acontecendo e “Juntos e Shallow Now””.

Confira a repercussão na internet:

os mutantes derrotando todos com “juntos e Shallow now” #MorreUmaEstrela pic.twitter.com/xbVIlNASkZ — Carol (@scarolallen) May 17, 2019

morre uma estrela

"juntos e shallow now"

Todo mundo sabia que isso não daria certo gente, estragaram a música pic.twitter.com/HDzF4hmaIB — Baby grott ⋆ SAW ENDGAME Ⓐ ME SEGUE CAROL ⎊ (@BabyCbiazin) May 17, 2019

Lady Gaga acaba de escutar "Juntos e Shallow now", e encomenda um meteoro em formato de pássaro de fogo para o Luan Santana e a Paula Fernandes. O apocalipse vem!!! pic.twitter.com/3dKv1qaArX — Jonathan Ferba (@JonathanFerBa) May 17, 2019