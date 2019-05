Petição pede que Lady Gaga proíba versão brasileira de ‘Shallow’

O refrão da versão brasileira de “Shallow”, divulgado na noite de quinta-feira (16) pela cantora Paula Fernandes, parece não ter agradado aos fãs da música original, interpretada por Lady Gaga e Bradley Cooper. Batizada de “Juntos” e com participação de Luan Santana, a adaptação recebeu críticas, virou meme e até mesmo uma petição online foi criada para que ela seja “proibida”.

As críticas giram em torno da confusa mistura de inglês e português no refrão e, principalmente, do trecho em que a dupla canta “Juntos e Shallow Now“, que virou motivo de piada na web.

A petição já atingiu mais de 14 mil assinaturas e sua meta é chegar a 20 mil. Seu objetivo é que a autorização da gravação em português de ‘Shallow’ seja anulada “em nome do prestígio da música”. “O sucesso de Gaga em ‘Nasce uma estrela’ é colocado em sério risco podendo se transformar em uma catástrofe que, se fosse levada para os cinemas, chamaria-se ‘Morre uma estrela'”, diz a petição.

Piadas e memes

A música “Juntos” só chegará às plataformas digitais no domingo (19), mas o trecho divulgado já gerou repercussão negativa nas redes sociais. “Juntos e Shallow Now” e “#MorreUmaEstrela” são os assuntos mais comentados no Twitter na manhã desta sexta-feira (17).

Muitos usuários fizeram piadas e criaram memes. Para eles, misturar inglês e português no refrão foi uma decisão equivocada de Paula Fernandes, que escreveu a adaptação brasileira da canção vencedora do Oscar.

*eu na entrevista de emprego* – nível de inglês?

– intermediário

– formule uma frase

– juntos e shallow now — PEDRAO (@Itspedrito) May 17, 2019

Os fãs fizeram até referência a um antigo tweet de Lady Gaga, quando ela teve que cancelar suas apresentações no Rock in Rio, em 2017, devido sua saúde. “Brazil, I’m devastated” (‘Brasil, estou devastada’, em português), escreveu a cantora na época.

E vi gente reclamando de "Daimonds versão forró" aí me vem um "juntos e shallow now" KKKKKKKKKKKK morre uma estrela pic.twitter.com/l41lk1OLe6 — Brendon (@br3nd0n_p) May 17, 2019

Até mesmo o youtuber Felipe Neto fez críticas a versão cantada por Paula e Luan Santana. “Gente, eu amo a Paula e o Luan e quero tudo de melhor pra eles sempre. Mas será que quem escreveu a letra não se ligou que “juntos e shallow now” é literalmente O OPOSTO DO QUE A MÚSICA ORIGINAL QUER PASSAR NO REFRÃO?”, escreveu, também no Twitter.

Resposta às críticas

Paula Fernandes rebateu às críticas à adaptação de “Shallow” em entrevista ao jornal Extra, concedida na manhã desta sexta-feira (17). A mineira conta que não se incomodou. “Acordei com todos esses memes e confesso que estou me divertindo demais”, declara.

A cantora também explicou que não era uma exigência a letra da adaptação corresponder a música original. “Fiz uma versão adaptada, não uma tradução… E, assim como usamos tantos termos aqui como ‘Baby’ e outros, ‘Shallow’ é comum. A ideia de manter a expressão é ter uma parte da música original. Não era pra fazer sentido, era para ter uma celebração da versão original”, aponta.

Além disso, Paula reforçou que enviou a letra da música para Lady Gaga e que teve total aprovação para regravar em seu estilo. “Como autora, me senti livre pra juntar os idiomas”, defende.

Ouça, abaixo, o trecho do refrão de “Juntos”:

