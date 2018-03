Patrícia Poeta aparece com novo affair em shopping do RJ

Apesar de ainda não terem assumido publicamente o namoro, a apresentadora Patrícia Poeta, 41 anos, e o endocrinologista Fabiano Serfaty, 35 anos, foram visto em clima de romance em um shopping da Gávea, na Zona Sul do Rio de Janeiro, no último domingo (4).

Discretos, os dois passearam pelo estabelecimento comercial o tempo todo muito próximos um ao outro – mas evitaram trocas de carinhos muito chamativas para não atrair a atenção de quem passava pelo local.

O romance de Patrícia é recente. Separada do diretor da Rede Globo Amauri Soares desde março de 2017, a apresentadora iniciou o novo relacionamento no início de fevereiro deste ano de acordo com informações do colunista Leo Dias.

Segundo o jornalista, Patrícia e Fabiano se conheceram durante o processo de emagrecimento da apresentadora do É de Casa – do qual o médico foi profissional responsável pelo procedimento.

Porém, os dois não chegaram a ficar juntos durante o tratamento e só começaram o relacionamento quando se reencontraram no Carnaval deste ano em um bloco de rua em que Patrícia participava e Fabiano tocava com sua banda.

Leia mais: 8 casais de famosos que vivem relacionamentos ioiô