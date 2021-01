Papa Francisco e Bento XVI foram vacinados contra Covid-19

Papa Francisco, de 84 anos e o Papa Emérito Bento XVI, 93 anos, foram vacinados contra a Covid-19 (Coronavírus), nesta semana, de acordo com um porta-voz da Santa Sé, em comunicado.

O papa argentino foi imunizado na quarta-feira, 13. E o alemão foi vacinado nesta quinta-feira, 14. A campanha do Vaticano começou na quarta-feira, segundo site da Santa Sé.

O público alvo da vacina são idosos, profissionais da saúde, moradores da cidade-estado, sede da Igreja Católica, dentro de Roma.

Após a vacinação de todo esse grupo, familiares dos trabalhadores assistidos pelo Fundo de Assistência Sanitária poderão ser vacinados.

Campanha do Vaticano voluntária de vacinação não irá imunizar criança e menores de 18 anos, por utilizar as marcas Pfizer com BioNTech que não foram testadas ainda com essa faixa etária.

No domingo,10, Francisco disse que vacina não é opção, é ação ética em entrevista transmitida pela televisão italiana.

Quando era jovem, Papa Francisco teve uma doença que o obrigou a retirar uma parte de um de seus pulmões. O médico do papa, Fabrizio Soccorsi, de 78 anos, morreu por complicações ligadas à Covid-19.