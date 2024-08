Fabiana Justus reencontra irmã pela primeira vez após diagnóstico de câncer

A última quarta-feira (28) foi marcada por um momento extremamente especial para Fabiana Justus. Depois de oito meses sem ver a irmã Luiza, elas finalmente se reencontraram e puderam matar um pouco a saudade.

Em seu perfil no Instagram, a filha de Roberto Justus explicou que Luiza, que mora nos EUA, até havia vindo para o Brasil antes, mas que ela precisou manter isolamento a pedido médico.

Fabi Justus reencontra irmã após oito meses

De tão animada, Fabiana Justus decidiu compartilhar os detalhes do reencontro usando os Stories. Ainda assim, ela justificou que precisaria tomar algumas medidas de segurança durante o reencontro. “Não vamos poder nos abraçar absurdamente, mas só de estar juntas já estamos muito felizes”, afirmou.

Na hora de receber Luiza, a influenciadora e empresária fez questão de eternizar o encontro com um vídeo. Veja:

Luiza está no Brasil para a festa de aniversário de 15 anos de Rafa Justus, filha do empresário com Ticiane Pinheiro.

