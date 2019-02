Oscar premia primeiras mulheres negras em duas categorias

A 91ª edição do Oscar, que está acontecendo na noite deste domingo (24), já teve início com dois fatos históricos.

Ruth E. Carter se tornou a primeira pessoa negra a ganhar o Oscar de Melhor Figurino, e Hannah Beachler se tornou a primeira mulher negra a vencer na categoria Melhor Design de Produção. Ambas levaram o prêmio pelos seus respectivos trabalhos no longa Pantera Negra.



Em seu discurso, Ruth agradeceu ao diretor Spike Lee, com que realizou seus primeiros trabalhos. Anteriormente, a figurinista já havia sido duas vezes indicada, por “Malcom X” (1992) e “Amistad (1997).

“Isso levou tanto tempo… Spike Lee, obrigado por ser meu começo. Espero que isso te deixe orgulhoso”, disse Ruth. “A Marvel pode ter criado o primeiro grande herói negro, mas graças ao figurino nós o tornamos um rei africano”, completou.

Já Hannah Beachler agradeceu ao diretor Ryan Coogler, com quem trabalhou em três filmes.

Estou aqui por conta de Ryan Coogler, que não apenas me fez uma profissional melhor, mas também uma melhor contadora de história, uma pessoa melhor… esse homem me ofereceu uma perspectiva diferente da vida e me ofereceu um espaço seguro, paciência e me deu ar, humanidade e irmandade”, afirmou.

Leia mais: Quem são os ganhadores do Oscar 2019

+ Os looks do tapete vermelho no Oscar 2019