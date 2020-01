Os memes mais pistolas do final de ‘Game of Thrones’

Atenção: esse texto contém spoilers do sexto episódio da oitava temporada de “Game of Thrones”.

Para a tristeza dos fãs de “Game of Thrones”, a série chegou ao fim. O sexto e último episódio da 8ª temporada da trama exibido no último domingo (19) deixou a galera revoltadíssima no Twitter. O resultado disso? Muitos memes debochados!

Quem fazia parte do time que defendia e acreditava em Daenerys (Emilia Clarke) mesmo depois de todo o fogo em Porto Real, provavelmente não conseguiu conter as lágrimas com a traição cometida por Jon Snow (Kit Harington). E menos ainda quando Drogon queimou o trono de ferro e carregou o corpo da mãe.

O que também indignou o público foi o modo como os grandes nomes do Norte decidiram quem iria governar o reino após a morte de Daenerys. Mas, mais do que isso, os fãs de GoT estão pistolas com a intitulação de Bran Stark como rei de Westeros.

Parece que a decepção com o último episódio foi tanta que algumas pessoas deixaram de enxergar a petição para um remake da 8ª temporada como piada e passaram a apoiar a ideia. O abaixo-assinado já tem mais de um milhão de assinaturas e até precisou aumentar o objetivo para 1.500.000 participantes. Que momento, hein?

Confira os memes:

WALCYR CARRASCO NÃO ESCREVERIA UMA COISA DESSAS #GameofThrones pic.twitter.com/OOu5YoutZm — Gui (@Aguinaldinho) May 20, 2019

os representantes das famílias de #GameOfThrones decidindo quem vai ser o novo rei pic.twitter.com/nsPDqM7Fax — xeroque gomes +☕ (@tomamaiscafe) May 20, 2019

gastaram 8 temporadas pra ver qm sentaria no trono qnd podiam ter gastado apenas um trailer #GameOfThrones o final teria sido mt melhor rs https://t.co/qVqYaoDVMZ — 𝐊𝐚 (@kapriniss) May 20, 2019

Eu sou mto parecido com Game Of Thrones, geral cria uma expectativa boa, mas no final eu decepciono todo mundo… — Jack Cançado (@jackporcorosso) May 20, 2019

spoiler do final de #GameOfThrones sem contexto pic.twitter.com/OKGb9pKrFK — Patheus Merez (@MatheusPz_42) May 20, 2019

A Brienne escrevendo no livro dos cavaleiros claramente é um paralelo com O TAMANHO DA CARTA QUE EU VOU ESCREVER XINGANDO A HBO#GAMEOFTHRONES #gameofthronesfinale pic.twitter.com/w0CPC9q6E1 — morta por dentro (@xhofanna) May 20, 2019

É isto né #GameOfThrones pic.twitter.com/KyW4yb9lHZ — A menina do olho puxado da biologia (@monkeyzand0) May 20, 2019

Bran (o tempo todo): Não posso aceitar nada… Sou o corvo de três olhos…

Tyrion: Vc aceita usar a coroa?

Bran:#GameOfThrones #GameOfThronesFinale pic.twitter.com/jBtTb7R11S — Dollequinho do Bonify (@clnzdon) May 20, 2019

Eu acho que superou Lost na verdade#GameOfThrones pic.twitter.com/U9TZa8ofzz — Corujamix (@Corujamix) May 20, 2019

Eu tentando engolir bran com rei dos sete reinos. 😖 #gameofthrones pic.twitter.com/5xUkwdWlAn — Efraim Cordeiro (@efraim_cordeiro) May 20, 2019

https://twitter.com/giovazna/status/1130432473895243777

Se minha televisão fosse uma dessas, esse seria eu ontem vendo o final de GOT#GameOfThronesFinale#GameOfThroneshttps://t.co/skBGFgy6gM — diego🎬 (@xbeingdihh) May 20, 2019

Chocado que a Arya Stark foi pro oeste descobrir o Brasil#GameOfThrones pic.twitter.com/m3zMc8YSY2 — BULBASSAURO ANTIFASCISTA (@ANTIFABULBA) May 20, 2019

https://twitter.com/Nayaradivaaaaaa/status/1130452711231635456

Séries melhores que Game of Thrones pic.twitter.com/C9XZromHiY — Paparica defumada (@jprovenci) May 20, 2019

"Maurílio, vc gostou do final da série Game of Thrones?" pic.twitter.com/APshC9ma30 — coltrin (@davicoltrin) May 20, 2019

A Sansa descobrindo qual era o real objetivo do Bran #GameofThrones pic.twitter.com/FjTWDxklxU — Well Sousa (@WellSousaa) May 20, 2019