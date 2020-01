Os looks inspiradores (e audaciosos) de Meghan Markle na gravidez

Todos os meses surgem famosas que anunciam que serão mamães, e isso causa um alvoroço gigantesco entre os fãs. No momento, uma das gravidezes mais acompanhadas pelo público certamente é a da Meghan Markle, que deve dar à luz a qualquer momento. Os últimos dias foram marcados por alguns boatos sobre o nascimento do aguardado bebê, como o que afirma que o site da Família Real revelou, por acidente, o sexo e nome do primogênito.

A duquesa de Sussex teve sua primeira gestação anunciada pelo Palácio de Buckingham em 15 de outubro do ano passado, e desde então usou de acessórios básicos e perfeitos para diversas ocasiões a vestidos de grifes de luxo com imponentes saltos. Veja alguns dos looks audaciosos e inspiradores que a gravidinha usou nos últimos meses.

A duquesa de Sussex escolheu duas produções bem diferentes entre si para as comemorações do chamado Dia da Commonweatlh deste ano. Meghan apareceu com um deslumbrante conjunto de vestido e casaco bordado da grife Erdem e elegantes scarpins com detalhes de laços da Aquazzura. Para fechar o look, uma bolsa de mão Givenchy e delicadas joias.

No mesmo dia, ela se jogou na paleta branca com uma combinação assinada por Victoria Beckham, que é designer e sua amiga pessoal. Com vestido estampado, casacão, escarpins e bolsa combinando. Maravilhosa, viu?

No Dia Internacional da Mulher, a ex-atriz escolheu um vestido estampado preto e branco com mangas compridas e gola alta da loja britânica Reiss, resgatando um pouco os anos 60. Com uma peça um pouco mais curta do que os modelos que costuma usar nos eventos da realeza, Meghan combinou o visual com um elegante e bem cortado blazer da Alexander McQueen, saltos pretos de bico fino da Manolo Blahnik e uma bolsa de mão preta e dourada da Stella McCartney.

Durante um evento no Palácio de Buckingham para celebrar o 50º aniversário da posse oficial de Charles, o Príncipe de Gales, Meghan acertou na combinação do seu clássico vestido + casaco longo. A duquesa usou um modelo metalizado que mistura tons de prata e dourado e um casaco branco de gola alta com cortes perfeitos da estilista Amanda Wakeley. Nos pés, scarpins beges de bico fino da Paul Andrew.

Nova York estava um gelo no dia em que Meghan celebrou o seu chá de bebê – quem é Elsa, de Frozen, perto da duquesa, né? Ela optou por um casaco de mangas curtas da Emilia Wickstead, um modelo mais confortável que deixou a barriguinha marcada!

Na saída do chá de bebê, Meghan foi embora do hotel vestida de um jeito bem informal: leggings, tênis, sobretudo e boné. Um look confortável para pegar o avião de volta para casa, não? E sempre segurando a barriguinha linda.

Para uma cerimônia com propósito em arrecadar fundos para artistas, a duquesa vestiu um moderninho top cheio de brilho e uma saia preta simples, mas certeira, ambas as peças da Safiyaa. O look, considerado mais ousado que as demais peças que ela já desfilou, chamou bastante atenção do público. Ficou perfeito, miga!

Ao lado do marido, Príncipe Harry, a duquesa parecia desfilar em um tapete vermelho das premiações de cinema. Para celebrar as conquistas de militares e mulheres feridos e doentes que participaram de importantes eventos esportivos no último ano, ela surgiu com um vestido longo e fenda da Givenchy, sua grife do coração.



Patrona da Associação das Universidades da Commonwealth, Meghan desfilou com um vestido basiquinho, que ficou sem destaque por causa do pesado casaco Givenchy, que estava abotoado perto do pescoço. Nos pés, mais uma vez, os inconfundíveis saltos na cor bege.

Em uma visita ao Teatro Municipal do Reino Unido, onde também é patrona, a duquesa criou um visual clássico e 100% nude! Com vestido e blazer da grife Brandon Maxwell e sapatos de salto da Aquazurra, ela fez uma combinação sem erros!