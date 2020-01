Mais um dia, mais um look preto e básico da Meghan Markle…

Mais um dia, mais um look preto da Meghan Markle. Não é possível, mas, às vezes, parece que o closet da duquesa de Sussex é quase como o armário da Mônica, a personagem do Mauricio de Sousa famosa por apenas usar um vestido vermelho. Se em um dia Megs escolhe um look bege, no outro é batata, ela vai aparecer em uma produção preta. E ela fica tão bem e inspiradora quando sai da caixinha e coloca alguma corzinha!

De qualquer forma, esta quinta-feira (31) foi a vez do preto (já que na aparição anterior ela estava de bege!). Patrona da Associação das Universidades da Commonwealth, a primeira e mais antiga rede de universidades do mundo presente nos 53 países da Commonwealth, a duquesa se encontrou com alguns acadêmicos e líderes na City, uma das filiais da Universidade de Londres, e optou por um vestido preto beeeem básico.

–

A lógica aqui é clara: ela não queria aparecer mais do que a causa que representa e, por isso, a escolha dessa produção, digamos, mais basicona. O vestido, por exemplo, quase não tem destaque por causa do pesado casaco Givenchy (que já havia sido usado por ela em novembro de 2017, seguindo a cartilha “Kate Middleton de reciclar as roupas”). Para finalizar a produção, saltos… BEGE.