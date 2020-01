Com boné e legging, Meghan Markle monta look chiquíssimo e sem esforço

O chá de bebê da Meghan Markle aconteceu na última quarta-feira (20), em Nova York, e reuniu muita gente famosa, como a maior tenista de todos os tempos Serena Willians e a advogada de Direitos Humanos Amal Clooney. Enquanto a terrível imprensa britânica está ocupadíssima falando mal do evento e do quanto ele foi pura ostentação, o que chamou minha atenção mesmo foi o acessório usado pela Duquesa de Sussex para voltar ao Reino Unido: um boné.

Leia Mais: Mais de 30 anos depois, este look jeans da Princesa Diana continua moderno

Ah, mais o que tem de especial nisso? Bem, a peça em questão, que tinha estampada a inscrição “Rectify”, em tradução livre do inglês algo como “corrigir” e uma alusão ao seriado de mesmo nome estrelado pela amiga dela dos tempos de “Suits” Abigail Spencer, era uma das queridinhas da Princesa Diana em dias nos quais não tinha compromissos oficiais.

–

–

Um dos looks mais icônicos da Lady Di, que inclusive foi recriado nos últimos dias e provavelmente incoscientemente por Kendall Jenner, era composto por um boné de baseball, jeans, moletom e botas de cowboy.

–

Com intenção de homenagear ou não a sogra, só o fato de Meghan surgir com o acessório desses já prova o quanto o estilo da princesa, mais de 30 anos depois, continua atual e relevante. Além de sinalizar que a família real deveria se levar menos a sério e se divertir mais com a moda, da forma como Diana fazia (e isso vale para a própria Megs!).

Veja também







O resto da produção de Meghan era correta, chique e sem muito esforço, um look confortável para viajar de avião. A Duquesa apostou em tênis Adidas, leggings, uma bolsa Cuyana e um belo casaco caramelo. O outro detalhe digno de nota ficou por conta do colar “Mommy” (“mamãe”) da marca Jennifer Meyer escolhido por ela.