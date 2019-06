Os detalhes do chá de bebê de Claudia Leitte

Nos stories, Claudia compartilhou alguns momentos da festa, que tinha cerca de 30 convidadas. Em um dos vídeos, ela mostra os filhos Davi, 10 anos, e Rafael, 6, e brinca: “Aqueles dois meninos vão vazar já porque a festa é só de mulher”.

A cantora também compartilhou registros com o rosto pintado e das brincadeiras que fez na festa.

O tema do chá, organizado por um buffet de Salvador, eram ursinhos e flores, em tons de rosa e verde claro. O Instagram do buffet divulgou algumas imagens da decoração e das comidas servidas na festa. Confira:

Claudia anunciou que estava grávida no início de fevereiro, durante uma participação no programa Domingão do Faustão. No começo desse mês, a cantora anunciou uma pausa nos shows no final da gestação. Ela disse que provavelmente só irá voltar aos palcos depois do nascimento de Bela.