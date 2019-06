Xuxa revela que fez filme erótico para agradar Pelé: “Me enganaram”

Xuxa fez uma revelação sobre sua carreira durante sua participação no programa de Eliana no domingo (16). Ela contou que só aceitou participar do filme “Amor Estranho Amor”, em que tem relações íntimas com uma criança de 12 anos, a pedido de seu namorado da época, Pelé.

“Odiei fazer Amor Estranho Amor. Me enganaram, falaram um monte de coisa, que era para ser feito assim, assado. Foi o único trabalho que Pelé me fez fazer, porque ele falou: ‘Faz por causa do meu amigo’. Fiz e me estrepei”, contou.

Em 2010, Xuxa entrou com uma ação para tentar retirar todas as menções sobre ela e o filme do Google. No entanto, a apresentadora perdeu o processo. Recentemente, ela elogiou o filme nas redes sociais. “Não gosta de mim, não tem problema. Querem me chamar de garota de programa, querem dizer que sou pedófila porque fiz um filme quando tinha 18 anos, chamem. Aliás, gostaria que todo mundo visse o filme, é muito bom”, disse.

Na entrevista, a apresentadora também falou sobre seu relacionamento com Pelé. Xuxa disse que o jogador foi seu primeiro amor, mas também contou que sofreu com traições e mentiras no relacionamento. “Fui muito apaixonada por ele. Tive que lidar com traição, com mentira, porque ele dizia que o Pelé precisava fazer certas coisas. Depois de um tempo, comecei a achar que isso era normal. Quando não estava mais com ele, vi que não era normal”, explicou.

