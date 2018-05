Nem todos os convidados do casamento de Meghan Markle e Príncipe Harry terão acesso aos comes e bebes reais. Quem vai acompanhar a chegada dos noivos ao Castelo de Windsor, no dia 19 de maio, deverá levar seu próprio lanchinho, segundo relatou o jornal britânico The Guardian.

Convidados relataram que receberam cartas da realeza estimulando o público a levar merenda, pois serão servidos apenas bebidas e petiscos leves. “Instalar-se sob o sol e consumir sua própria comida contribuirá para recriar um ambiente familiar” são os argumentos, completou a mesma fonte.

Ao todo, 2.640 pessoas são esperadas nos jardins do castelo. Anteriormente, o casal já havia mencionado o desejo de compartilhar com os cidadãos ingleses este momento tão especial e, exatamente por isso, além da aristocracia, são esperados1.200 “membros do povo”, de idades diferentes, procedentes de todo Reino Unido. Entretanto, apenas 600 pessoas têm convite para participar do almoço que a Rainha Elizabeth II oferecerá em homenagem aos pombinhos.